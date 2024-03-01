Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan zorlu mücadele öncesi, Bazı eksiklerimiz var. 4 tane stoperimizin 3 tanesi sakat. Genç bir oyuncuyla başlayacağız. Ona güveniyoruz. Onun eksikliği bizimle antrenman yapamaması. Ona yardımcı olabilecek oyunculardan kurulu bir kadroyla sahada olmaya çalıştık. Bir oyun felsefemiz var. Onu yansıtmaya çalışacağız. Planladığımız oyunu sahaya yansıtmamız lazım. ifadelerini kullandı.