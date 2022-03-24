Çalımbay'dan Mesut krizi yorumu! /24.03.2022

Fenerbahçede deprem yaşandı. Büyük beklentilerle Arsenalden getirilen süper yıldız Mesut Özil istenen performansı bir türlü sağlayamadı. Ayrıca yıldız isim ile yaşanan bazı sorunlardan ötürü Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla Mesutu kadro dışı bıraktı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçedeki Mesut krizini değerlendirdi. Çalımbay, Nedeni performans değil. En iyi ismi oynatırsın normalde ama bazen oyuncu arkadaşlarımızdan da başka tepkiler gelebiliyor. Takımın huzurunu bozuyorsa o zaman tutmazsın. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi