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7/24 Dinle A Spor Çalımbay'dan Mesut krizi yorumu! /24.03.2022
Çalımbay'dan Mesut krizi yorumu! /24.03.2022

Çalımbay'dan Mesut krizi yorumu! /24.03.2022

A Spor

150 Bölüm | 30:23:03
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01

Çalımbay'dan Mesut krizi yorumu! /24.03.2022

A Spor 00:44
02

Flaş Ismael sözleri! "Sorduğum 10 kişinin 8'i..." /24.03.2022

A Spor 02:14
03

Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Konyaspor karşısında..." /23.03.2022

A Spor 00:52
04

"İkinci yarıda pilleri bitti" /18.03.2022

A Spor 01:13
05

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Şampiyonluğun gelmesi..." /22.03.2022

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06

O noktaya dikkat çekti! "Hocayla iş bitmiyor" /21.03.2022

A Spor 00:58
07

O isme dikkat çekti! "Sergilediği performansıyla..." /17.03.2022

A Spor 52:29
08

Puan kaybını böyle yorumladı! "Önder Karaveli'nin en büyük hatası..." /20.03.2022

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09

Övgü dolu sözler! "Ersin gibi olabilir" /19.03.2022

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