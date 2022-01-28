Campos'tan net rapor! O bölgeye acil takviye /28.01.2022

Galatasarayda transfer harekatı devam ediyor. Luis Camposun da düşüncesine başvuran sarı kırmızılı kulüp, kaleci arayışına devam ediyor. A Spor muhabiri Mehmet Özcan, konuya açıklık getirdi. Özcan, Camposun net görüşü kale. Kaleci transferinin şart olduğunu söyledi. Galatasaray, Giresunspordan Okan Kocuku geri çağırmak istiyor. Karşılığında Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayanı vermeyi kabul ediyor Galatasaray ama maddiyata girmek istemiyor. Yabancı kaleci arayışları da devam ediyor. 1 hafta içinde transfer gerçekleşebilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi