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7/24 Dinle A Spor Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" /25.10.2022
Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" /25.10.2022

Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" /25.10.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" /25.10.2022

A Spor 00:41
02

Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! /23.10.2022

A Spor 01:00
03

Flaş açıklama! "Eğer takımı toparlayamazsa..." /18.10.2022

A Spor 00:30
04

G.Saray'ı böyle eleştirdi! "Sorun gösteren bölgeler..." /20.10.2022

A Spor 01:33
05

Jorge Jesus'a büyük övgü! "Dünyada eşi benzeri yok" /19.10.2022

A Spor 01:09
06

Jesus'a uyarı! "Üç boyutlu bir takım..." /22.10.2022

A Spor 01:14
07

"Katletmek için sahaya çıkmış" /24.10.2022

A Spor 01:03
08

Canlı yayında Fırtına'ya övgü dolu sözler! /14.10.2022

A Spor 16:19
09

Icardi'ye sert eleştiri! "Kendini futbola vermeli" /21.10.2022

A Spor 02:47
10

Okan Buruk'a flaş eleştiri! "Dersine çalışmamış" /16.10.2022

A Spor 01:32
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