Süper Ligin 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Sacha Boey, mücadelenin 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kart görmüştü. A Spor Yorumcusu Levent Tüzemenin iddiasına göre hakem Ali Palabıyık, pozisyonda VAR tarafından çağırılmış ancak izlemeye gitmemiş. Tüzemen olayı Sacha Boeyin kırmızı kartından sonra Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gencerler tarafından çağrıldı. Palabıyık, Gencerlere Sen bana ne sunacaksın, ben pozisyonu gördüm, gelmiyorum diye yanıt vermiş. şeklinde açıkladı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi