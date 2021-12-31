Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe'de kalacak mı? /31.12.2021

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programında Fenerbahçedeki son gelişmeler aktardı. Kul, Fenerbahçede transfer çalışmaları sürüyor. İç transferde Allahyarın kiralık sözleşmesi sona erdi ve takıma döndü. Allahyarın takımda kalmasını bekliyoruz, 2024 yılına kadar kontratı olsa da sözleşme yenilenmesi planlanıyor. Bunun dışında Ferdi ve Berke ile de tatil sonrasında görüşmeler hızlanacak. Visca ile Vedat Muriqi de masada ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi