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7/24 Dinle A Spor Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe'de kalacak mı? /31.12.2021
Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe'de kalacak mı? /31.12.2021

Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe'de kalacak mı? /31.12.2021

150 Bölüm | 29:28:09

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01

Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe'de kalacak mı? /31.12.2021

A Spor 01:17
02

G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... /27.12.2021

A Spor 01:10
03

G.Saray'a sert eleştiri! "Kan değişikliğine ihtiyaç var" /29.12.2021

A Spor 01:06
04

G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe... /26.12.2021

A Spor 01:47
05

O detay dikkat çekti! Sergen Yalçın sonrası... /25.12.2021

A Spor 00:54
06

Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olacak? "Altay karşısında..." /30.12.2021

A Spor 00:46
07

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'ın kadrosu yetersiz değil" /23.12.2021

A Spor 01:12
08

Löw F.Bahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor" /21.12.2021

A Spor 01:06
09

Beşiktaşlı yıldızı eleştirdi! "69 dakika oyunda kalması..." /28.12.2021

A Spor 00:55
10

G.Saray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş" /22.12.2021

A Spor 00:56

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