Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'nin yeni hocası... /01.06.2021

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan Fenerbahçe Başkanı Ali Koçun açıklamalarının üzerine, Portekizli hoca olması daha doğru olur. Fenerbahçenin bu takımına Alman ekolünü yerleştiremezsin. Portekizden Jardimi başkanın çok sevdiği ve daha önce görüşmeler yaptığı söyleniyor. Şu anda boşta. Luis Camposun İstanbula gelip bir sunum yaptığı haberi var. Sportif direktörün yüzde 90 Luis Campos olacak. Hocanın da Jardim olma olasılığı çok yüksek İşte o sözler... | Son dakika spor haberi FB haberleri