Canlı yayında açıkladı! "G.Saray'ın Kerem planı..." /12.02.2022

Süper Ligde ve Ziraat Türkiye Kupasında taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasarayda parlayan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç oyuncunun Avrupadan bir çok talibinin olduğu bilinirken, A Spor yorumcusu Mehmet Özcan ise çarpıcı yorumlarda bulundu. Özcan, Galatasarayın sezon sonu oyuncu satışı yapması gerekiyor. 15 milyon Euro gibi bir rakamı bulduğu zaman satılacağını düşünüyorum. Bu dönüşüm sağlanmalı. Bu transferde de Luis Camposun bağlantıları kullanılacaktır. Son olarak Keremi Brentford da listesine aldı ifadelerini kullandı. İşte o sözler...