Canlı yayında açıkladı! İşte Kanarya'nın görüştüğü teknik direktör /24.12.2021

Fenerbahçede gündem yeni teknik direktör. Daha önce İsmail Kartal, Joackhim Löw, Slaven Bilic ve Alex De Souza gibi isimlerin ön plana çıktığı sarı lacivertlilerde hoca adayları arasına yeni hocaların eklendiği bildirildi. İngiltere basınının iddiasına göre Chelseanin eski stoperi John Terrynin de adaylar arasında olduğu bildirildi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan gündemi sarsan bir açıklama yaptı. Uzundurukan, İtalya basınının haberine göre Fenerbahçe, Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi