Canlı yayında açıkladı! "Kuntz'un avantajı..." /07.06.2022

A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Litvanya - Türkiye maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özkök, Ben bu grupta bütün maçlarımızı kazanarak tekrar B ligine yükselmeyi bekliyorum. Çünkü bu gruptaki rakipler bizim kalibremizdeki takımlar değil. Türkiyenin bu grupta lider olması gerekir. Rakiplerin kolay olması bağlamında teknik ekibimiz çeşitli denemeler yapabilecek. Stefan Kuntzun bu akşam rotasyon yapmasını bekliyorum. Bütün takımlar sıklıkla rotasyon uyguluyor. Ben her halükarda takımımızın galip geleceğini düşünüyorum dedi.