Canlı yayında açıkladı! "Menajeri bugün İstanbul'a geliyor" /08.08.2021

ASpor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu 7 isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir yabancı stoper transferi istediğini basın mensuplarına açıklamıştı. Cimbom, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson için gaza bastı. "Victor Nelsson artık Galatasaray'da diyebiliriz" diyen A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Menajeri bugün İstanbul'da olacak ve resmi görüşmeler noktalanacak. 22 yaşındaki oyuncu hafta içinde 5 yıllık imzayı atacak." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)