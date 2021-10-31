Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021

Süper Ligin ilk 10 haftasında bekleneni veremeyen Galatasarayda bazı isimlerin performansları eleştiriliyor. 2011-2012 sezonundan beri Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Uruguaylı kalecinin kötü performansının nedenini açıkladı. Özcan, Yaşa bağlıyorum. Kalecinin yaşı yok ama ayağı kırıldı ve 8 ay sahalara dönemedi ve Uruguaya gidiyor. Musleranın dinlenmeye ihtiyacı var. Musleranın performansının iyi olmadığı gerçek. Arkasında onu yedekleyecek birisi yok. Bu hata teknik ekibe yazar. Ocak ayında ise kaleye Muslerayı yedekleyecek bir kaleci transferi bekliyorum. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi