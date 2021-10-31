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7/24 Dinle ASpor Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021
Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021

Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021

ASpor 01:40
02

Fenerbahçe'de yaşanan o gelişmeyi açıkladı "Hesaplaşmaya girecekler!" /31.10.2021

ASpor 01:23
03

Pereira'nın tercihine eleştiri yağmuru! "Hoca kendisiyle çelişti" /31.10.2021

ASpor 01:02
04

Pjanic'te son durum! Sporting maçına yetişecek mi? /31.10.2021

ASpor 02:47
05

Canlı yayında şok sözler! "Galatasaray bedelini ağır öderdi" /30.10.2021

ASpor 00:44
06

Canlı yayında Fenerbahçe'nin sorununu anlattı! "Mesut problem olmaya devam edecek" /30.10.2021

ASpor 01:26
07

"Abdullah 'Puan' Avcısı" /30.10.2021

ASpor 00:58
08

İngiltere'de Türk teknik direktör! "Hedefim..." /30.10.2021

ASpor 08:30
09

Canlı yayında Avcı'nın değişikliklerine o sözler! "Beşiktaş maçı öncesi..." /30.10.2021

ASpor 00:58

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