Canlı yayında açıkladı! Onyekuru ve Feghouli kalacak mı? /08.06.2021

A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasarayın transfer gündemini değerlendirdi. Bu sezon sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli hakkında konuşan Çorlu, Fatih Terimin en çok istediği oyuncuların başında geliyor. 11 Haziranda Onyekurunun sözleşmesindeki süre doluyor. Monaco kulübü, bu tarihten itibaren teklif gelirse satarız dedi ifadelerini kullandı. Öte yandan Feghouli için ise, Milli takım ve G.Sarayda uzun bir zaman süre alamadı. Sarı kırmızılılar da yüksek maliyetinden dolayı elden çıkartmak istiyor. Şu anda milli takımda form tuttu, bu performansı devam ederse satışı daha kolay olabilir dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi GS haberleri