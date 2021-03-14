Canlı yayında açıkladı! "Sezon sonunda yollar ayrılacak" /14.03.2021

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserisporu 3-0 mağlup etti ve 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda Falcao, son 2 maçta 3 gol atarak geri dönüş sinyalleri verdi. Falcaonun Galatasaraydaki performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Serhan Türk, Falcaoyu sezon sonuna kadar Galatasarayda izleyeceğiz, sonrasında yollar ayrılacaktır. Falcaonun çok büyük bir maaş yükü var, Mohamed de Galatasarayı sırtlamaya devam eder şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi