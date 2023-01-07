Süper Ligin 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşayı 2-1 mağlup etti. Maçın 45+6. dakikasında Weghorst topu ağlara gönderdikten sonra çok tartışılan bir sevinç yaşadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini açıkladı. Dikme, Weghorstun ayrılma ihtimali bulunuyor. Ancak Weghorstun ayrılması için Beşiktaşın onay vermesi gerekiyor. Burnley-Weghorst-Beşiktaş üçgeninde Beşiktaşın söz hakkı var. ama oyuncunun da ısrarı önemli. Beşiktaşlı yetkililer de gol sevincinden ötürü biraz şaşkın. Ayrıca kulüp yetkilileri Manchester United ve birçok Premier Lig takımının Weghorstu istediklerini söyledi. dedi. | Beşiktaş haberleri