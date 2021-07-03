Canlı yayında açıkladı! "Yıldız isim tekrar gündemde" /03.07.2021

Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Karayı kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İç transferde Arda Turan ve Emre Akbabayla anlaştığını, Barış Alper Yılmaz transferinin bittiğini söyleyen Kaplan, hafta içi bu isimlerin art arda açıklanacağını kaydetti. Ayrıca sol bek Alex Morenoya da değinen Kaplan, görüşmelerin olumsuza gittiğini ve bu bölge için gündeme tekrar Ezgjan Alioskinin geldiğini aktardı. İşte Galatasarayın transfer gündemi... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi