Canlı yayında aktardı! "F.Bahçe'nin transfer gündemi..." /17.01.2022

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçenin transfer gündemine dair konuşan Uluç, Yeni sezonun takımı Antalyaspor maçından itibaren planlanmaya başlandı. İsmail Kartal da takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Fenerbahçenin bek ve golcü konusunda arayışları var. Arjantinden sağ ve sol bek adayları var. Golcü konusunda ise Enner Valenciaya İngiltereden ciddi taliplerin olması sebebiyle beklentilerin üzerinde bir rotasyon olabilir. Ancak Fenerbahçe futbolcu konusunda cazipliğini kaybetmiş durumda. Bu sebeple ekonomik anlamda tatmin edici teklifler sunmanız gerekiyor. Bu da bu mali yapıda ne kadar mümkün? ifadelerini kullandı. İşte o sözler...