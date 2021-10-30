Canlı yayında Avcı'nın değişikliklerine o sözler! "Beşiktaş maçı öncesi..." /30.10.2021

Süper Ligin 11. haftası Karadeniz derbisi ile başladı. Evinde Çaykur Rizesporu konuk eden Trabzonspor, maçı 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcının değişiklikleri çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Avcının değişikliklerini değerlendirdi. Aslan, Bakasetas ve Nwakaemenin riske edilmemesi, Beşiktaş maçı öncesinde doğru karardı. Oyun istediği gibi gitmediği için Bakasetas ve Nwakaemeyi oyuna aldı Abdullah hoca. Belki Bakasetas oyuna girerken Siopis ve Beratla devam edebilirdi hoca ancak skor gelmediği için iki oyuncuyu da oyundan aldı. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi