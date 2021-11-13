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7/24 Dinle ASpor Canlı yayında Berke'ye çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi kaleci transferine götürür" /13.11.2021
Canlı yayında Berke'ye çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi kaleci transferine götürür" /13.11.2021

Canlı yayında Berke'ye çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi kaleci transferine götürür" /13.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Canlı yayında Berke'ye çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi kaleci transferine götürür" /13.11.2021

ASpor 01:38
02

G.Saray'ın gözü bu 3 isimde! Terim'in isteği gerçekleşiyor /11.11.2021

ASpor 01:05
03

Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" /09.11.2021

ASpor 00:36
04

Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" /08.11.2021

ASpor 01:27
05

Sert eleştiri! "Artık bir hayali yok" /12.11.2021

ASpor 01:35
06

"F.Bahçe taraftarı umut ışığı görmüyor!" /10.11.2021

ASpor 01:59
07

G.Saray 3 yıldızından yoksun! 20 Ocak'a kadar... /13.11.2021

ASpor 01:25
08

Bomba transfer iddiası! Diagne ve Mohamed... /06.11.2021

ASpor 02:55
09

Flaş iddia! Şenol Güneş F.Bahçe'ye mi geliyor? /09.11.2021

ASpor 00:59
10

Brezilya Serie A'da sokak savaşı! /08.11.2021

ASpor 01:19

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