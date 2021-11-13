Canlı yayında Berke'ye çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi kaleci transferine götürür" /13.11.2021

Fenerbahçe milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına çıkacak. Altay Bayındırın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer, henüz istenen performansı veremedi. Genç file bekçisi Galatasaray derbisinde kaleyi koruyacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Berke için flaş açıklamalarda bulundu. Karaman, Fenerbahçe şu ana kadar Berkeden istenen performansı alamadı. Altayın çok gerisinde. Fenerbahçe mutlaka yedek kaleci arayışına girecektir. Yedek kaleci, kaleyi devraldığında sizi geriye götürüyorsa bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Berke mutlaka toparlanacaktır. Derbide Galatasarayın tehlikeli atak sayısı fazla olacaktır. O yüzden Berkenin kariyer maçı olacağını düşüyorum. Kötü performans devre arasında kaleci transferi gündemini getirir, iyi performans sözleşme uzatmaya kadar götürür. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi