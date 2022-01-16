Canlı yayında çarpıcı tespit! "Başka takımda idmana bile çıkarmazlar" /16.01.2022

Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç da karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Fenerbahçe 2014-15ten beri ikinci kez bir maçın ilk yarısını kaleye şut çekmeden tamamladı. Maç boyunca Antalyaspor topu bırakıyor Fenerbahçe ise yana pas, yana pas, geriye pas, bunu yaparsın ama skor üstünlüğü sendeyse. Bu kadar kötü oynama hakkınız olamaz ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveciyi de eleştiren Uluç, Mesutu bu performansıyla daha önce oynadığı bir takımda idmana çıkarmazlar. İrfan Canı bugün Başakşehir geri almaz dedi. İşte o sözler...