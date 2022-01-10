Canlı yayında çarpıcı tespit! "Mayısta seçim kaçınılmaz olur" /10.01.2022

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasarayda teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını yorumladı. Dindar, Sürpriz bir ayrılık oldu bana göre. Seçimi kazandıran bir figür olan Fatih Terimle bugün yolların ayrılması hiç normal bir durum değil. Bir memnuniyetsiz başarısızlık vardı zaten ama Ziraat Türkiye Kupasındaki elenme bardağı taşıran son damla oldu. Galatasaray bu ayrılığı hesaplayarak hareket eden bir yönetim modeli uyguladı. Bu yüzden hazırlıksızlık ve hoca belirsizliği ile geçen bir dönem olmayacak. Galatasarayın planlarından bir tanesi geçici formda Bülent Korkmaz, ana planda Roger Schmidt. Terim açısında ise büyük bir hayal kırıklığı tarafından yorumluyorum. En yakın hissettiği kişinin başkanlığında takımdan ayrıldı ifadelerini kullandı. Dindar sözlerini, Fatih Terimi denklemin dışına çıkardığınız zaman çok büyük sonuçların da olacağını hespalamanız lazım. Galatasarayda iyi bir planlamaya gidilmezse mayısta seçim kaçınılmaz olur cümleleriyle noktaladı. İşte o sözler...