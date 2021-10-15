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7/24 Dinle ASpor Canlı yayında Derbinin favorisini açıkladı! "Erken gol gelirse..." /15.10.2021
ASpor

Canlı yayında Derbinin favorisini açıkladı! "Erken gol gelirse..." /15.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu müsabakayı değerlendiren A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, "Mevcut form durumlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un galibiyeti kimseye sürpriz olmaz. Hatta maçın başında atılacak bir gol, beklenmedik bir sonuca da götürebilir. Ancak Fenerbahçe ile oynuyorsun ve başında kaliteli bir hoca var. Trabzonspor bu maçın favorisidir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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