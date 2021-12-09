Canlı yayında duyurdu! Fırtına'dan sol bek hamlesi /09.12.2021

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 15 hafta itibarıyla namağlup liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibine 12 puan fark attı. Devre arasında da Kouassiyi şehre getirerek takıma takviye yapan bordo-mavililer bu hamlelere devam edecek. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Fırtınadaki gelişmeleri aktardı. Aslan, Masouras çok gündemde olan bir oyuncu ve uzun zamandır görüşülüyor. Kulübünün bonservis artırımı oldu. Alioskinin kulübüyle olan bonservis problemi uzadı. Yerli sol bek Uğur Çiftçiyle ilgili büyük bir gelişme olabilir. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi