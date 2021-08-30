Canlı yayında flaş F.Bahçe sözleri! "2009/10'dan bu yana..." /30.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Altay - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe transfer eksikleri ve sakat oyuncularına rağmen, 2009/2010'dan bu yana ilk kez kusursuz bir sezon başlangıcı yaptı. En son Daum ilk 3 haftada puan kaybı yaşamamıştı. Henüz gol yemeyen bir Fenerbahçe var. İlk 2 haftada 7 gol atmış Altay'a neredeyse hiç pozisyon vermediler. Bunu alkışlamak gerekiyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)