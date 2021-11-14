Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! "Bu 11 ile Karadağ'ı yenemeyiz" /14.11.2021

A Milli Futbol Takımımız sahasında Cebelitarıka karşı 6-0 galip geldi. 2022 Dünya Kupası bileti için son maçına çıkacak olan ay yıldızlı ekibimiz Karadağı yenmesi durumunda seribaşı olabilir. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. Cebelitarık maçına çıktığımız 11 ile Karadağı yenebileceğimizi sanmıyorum. Dünkü 11 Cebelitarık için kurulmuş bir 11. Bambaşka bir 11e ihtiyacımız var. Umuyorum Stefan Kuntz bu maç için özel bir tedbir almıştır. dedi. | Milli Takım haberleri