Canlı yayında müjdeyi verdi! "Bugün KAP gelebilir" /11.06.2021

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, seçim sürecindeki Galatasarayın transfer gündemini değerlendirdi. Henry Onyekurunun opsiyonunun bugün bittiğini ve transferlerin Fatih Terimin raporuna göre yapıldığını belirten Özcan, sarı-kırmızılıların Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaştığını ve Ömer Bayram ile de sözleşme uzatıldığını söyledi. Emre Akbabayla da mukavele yenileceğini belirten Özcan ayrıca bu oyuncuları gün içinde KAPa bildirilebileceğini de sözlerine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi