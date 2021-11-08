Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?" /08.11.2021

Süper Ligin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti alamadı. Maçın sonlarına doğru beraberlik bulan sarı kırmızılı ekip, lider Trabzonsporun 9 puan gerisinde kaldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasarayı değerlendirdi. Çorlu, İstatistik anlamında öndeysen sonuç neden gol olmuyor. Ligin en değerli 2 golcüsü sende. Neden az süre veriyorsun. Fatih hocanın burada öz eleştiri yapması lazım. İçeride bir sıkıntı var o zaman. Galatasaray ikinci forveti istiyorum dedi. Halilin tek forvet oynadığı her maçta Galatasaray sorun yaşayacaktır. | Galatasaray haberleri GS spor haberi