Çarpıcı Falcao kıyası! "Emre ve yeni sözleşme..." /04.07.2021

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı. Bu imzayı değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, flaş bir kıyas yaptı. Uluç, Bence hak edilmiş bir sözleşme. Emreyi yerden yere vuranlar vardı. Falcao gibi kronik sakat olduğu bilinen bir oyuncuya, korkunç paralar vererek tahammül etmek zorunda kalırken; Metin Oktayla özdeşleştirilen Emre Akbabaya daha fazla kredi açılmalıydı. Galatasaray bu anlamda doğru adımı attı diye düşünüyorum dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi