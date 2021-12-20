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7/24 Dinle A Spor Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Ciddi bir karmaşa hakim" /20.12.2021
Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Ciddi bir karmaşa hakim" /20.12.2021

Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Ciddi bir karmaşa hakim" /20.12.2021

150 Bölüm | 32:30:38

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Ciddi bir karmaşa hakim" /20.12.2021

A Spor 01:12
02

G.Saray yayın havuzundan çıkabilir mi? /17.12.2021

A Spor 01:12
03

Terim'e oyuncu tercihi tepkisi! "Bisiklet çeviren futbolcu..." /14.12.2021

A Spor 00:51
04

Pinheiro doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..." /16.12.2021

A Spor 01:41
05

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
06

Avcı'nın o hamlesine dikkat çekti! "2 futbolcu..." /19.12.2021

A Spor 01:09
07

G.Saray'da neler oluyor? "Mayıs ayında..." /18.12.2021

A Spor 05:15
08

Çarpıcı Pereira sözleri! "Kredisi tükeneli çok oldu" /15.12.2021

A Spor 01:40
09

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
10

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

A Spor 01:29

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