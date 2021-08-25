Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "O bölgelerde eksiklikleri var" /25.08.2021

ASpor

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 3-4 transfer daha yapılacağını açıklamıştı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, sarı-lacivertlilerin performansını ve transfer harekatını değerlendirdi. Karaman, "Novak'ın sakatlığı uzun sürecek gibi, bu bölgede eksikliği devam ediyor. Samatta'nın da performansına baktığımız zaman dağınık hali devam ediyor. Vitor Pereira bunu çözemeyecekse son adam ihtiyacına da ihtiyaç var gibi gözüküyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)