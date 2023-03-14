UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevillayı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maça 2-0ın dezavantajıyla çıkacak. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Fenerbahçe-Sevilla maçını değerlendirdi. Umurhan, Fenerbahçe için umutsuz olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçenin eleyemeceği dev bir rakip yok. Sevilla iyi bir durumda değil. Öncelik 2-0a getirmek olmalı. Gol gelmedikçe oluşacak panik, Fenerbahçe adına oluşabilecek en kötü şey. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi