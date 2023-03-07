Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşayı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi kazanması halinde Beşiktaşa ait olan rekoru kırmış olacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, G.Sarayın son durumunu ve bu ihtimali değerlendirdi. Çorlu, Galatasaray 34 gün sonra maç yapacak. Maçları oynamadan kazanamıyorsunuz. Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarının kazanılması halinde şampiyonluk yolunda avantajını devam ettirmiş olacak. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi