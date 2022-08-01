Çarpıcı G.Saray sözleri! "Zaman gerekiyor" /01.08.2022

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentinayı Emre Akbaba ve Kerem Aktürkoğlunun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda 2 golün de hazırlayıcısı Haris Seferovic oldu. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, oyuncuların performansını değerlendirdi. Umurhan, Seferovicin hazır gelmesi çok önemliydi. Emre Akbaba ve Kerem Aktürkoğlunu da gözardı etmemek lazım. Galatasarayın orta sahadaki eksikleri, orta sahadaki planlamasındaki değişiklikler ve yeni transferlerle birlikte zaman gerekiyor. ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi