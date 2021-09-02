Çarpıcı Halil sözleri! "Santrforlar eleştirilirken..." /02.09.2021

ASpor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonunu da elinde bulundururken, bu transferi A Spor yorumcusu Serdar Kelleci değerlendirdi. Kelleci, "Galatasaray'a çok fazla katkı verecektir. Çok doğru bir tercih oldu. Santrforlar eleştirilirken takım içindeki oyuna çok fazla katkı verebilecek bir oyuncu." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)