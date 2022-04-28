Çarpıcı Kartal sözleri: Ben çoktan kapıya tekmeyi vurup çıkmıştım /28.04.2022

Sezon sonuna kadar takımın başına teknik direktör İsmail Kartalı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekize giderek Jorge Jesus ile birebir görüşürken; bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Hıncal Uluç değerlendirdi. Ali Koçun durmadan antrenör değiştirmesinin sebebi kendisini sağlama almak diyen Uluç, Kendinizi İsmail Kartalın yerine koyun, ben çoktan kapıya tekmeyi vurup gitmiştim ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi