Çarpıcı Kim yorumu! "Anahtar bir transfer" /08.08.2021

ASpor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, görüşmelere başladığı Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Güney Koreli stoperin transferini değerlendirdi. Korkmaz, "Vitor Pereira 3'lü savunma sisteminde ısrarcı ve eldeki stoperlere bir dokunuş gerektiğini hissettiriyordu. Min-Jae Kim fazlasıyla Avrupa'nın önde gelen takımlara gidecek performansı sergilemiş bir oyuncu. Pereira Kim için uygulamaya çalıştığı sisteme uyacağını düşünüyor. Bu sisteme anahtar bir transfer gibi gözüküyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)