Çarpıcı Larin yorumu! "O fırsatı değerlendirse..." /25.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş Ajaxı konuk etti ve 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1lik mağlubiyetla ayrıldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, Beşiktaş-Ajax maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Özkök, Durum 1-0ken Larin ayağına gelen çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. O fırsatı değerlendirse durum 2-0 olsa Ajax o geri dönüşü sağlayamazdı. En kötü ihtimalle maç berabere biterdi diye düşünüyorum. şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi