Çarpıcı Mert Müldür yorumu! "Kolay transfer değil" /05.09.2021

ASpor

Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, kariyerini Sassuolo'da sürdüren milli yıldız Mert Müldür için harekete geçti. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan bu transfer hamlesini değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da sol bek problemi var diyenlere katılmıyorum. İsmail'in performansı yukarı çıkacaktır, Trondsen de var o bölgede. Mert Müldür transferi de çok kolay bir transfer değil." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)