Çarpıcı Mesut sözleri! "Onu serbest bırakmanız lazım" /14.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Alpaslan, "Mesut rahat bir oyuncu. Siz onu çok fazla baskı altına alamazsınız. Onun o rahatlığı zaten kendisini birçok yere taşıdı. Sağ tarafta kullanırsanız verim alamazsınız. Trabzonspor'daki Bakasetas gibi oynatılması lazım. Mesut'u serbest bırakmanız gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)