Ara
Ara
7/24 Dinle ASpor Çarpıcı Muslera sözleri! "Zihinsel olarak dağılmış" /06.08.2021
ASpor

Çarpıcı Muslera sözleri! "Zihinsel olarak dağılmış" /06.08.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone'la kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Aytaç Kara'nın geri pası sonrasında Muslera, yaptığı kritik hata sonucu kırmızı kart gördü ve penaltıya sebebiyet verdi. O pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Niye o topu tutmuyorsun? Muslera öyle bir dağışmış ki zihinsel olarak rövanş maçında kıymetli olduğunu düşünemiyor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla
Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x