Çarpıcı Muslera sözleri! "Zihinsel olarak dağılmış" /06.08.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone'la kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Aytaç Kara'nın geri pası sonrasında Muslera, yaptığı kritik hata sonucu kırmızı kart gördü ve penaltıya sebebiyet verdi. O pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Niye o topu tutmuyorsun? Muslera öyle bir dağışmış ki zihinsel olarak rövanş maçında kıymetli olduğunu düşünemiyor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)