Çarpıcı Muslera tespiti! "Eğer gününde olursa..." /09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta ve son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım sahadan puan veya puanla ayrılması durumunda grubu lider tamamlayıp son 16ya katılım sağlayacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Lazio-Galatasaray maçı öncesi Cimbomun durumunu değerlendirdi. Karaman, Muslera gününde olursa Galatasaray sahada istediğini alarak grubu lider kapatarak gruptan çıkacağını düşünüyorum. şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri GS spor haberi