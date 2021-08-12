Çarpıcı Pereira sözleri! "O ne derse oluyor" /12.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin yorumlarda bulundu. Özbostan, "Şu anda Fenerbahçe'de en güçlü isim Vitor Pereira. O ne derse oluyor. O kadar stoper alınmışken Caulker'ı istemiyorum diyebiliyor ve kendi oyuncusunu getirebiliyor. Resmen Ali Koç ve yönetimine, 'Sizin aldığınız stoperi değil, kendi oyuncumu istiyorum' dedi. Bütün ipler onun elinde. İstediği tüm futbolcular alınıyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)