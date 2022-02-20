Çarpıcı sözler! "8 bin TL maaş alması..." /20.02.2022

A Spor yorumcusu Hayri Beşer, canlı yayında flaş değerlendirmelerde bulundu. Önder Karaveli hakkında da konuşan Beşer, Beşiktaşın 8 bin TL maaş veriyor olması konuşulması gereken bir konu. Böyle üst düzey bir kulübün 8 bin TL maaş alması duvardan duvara vurulması ve ayıplanması gereken bir durum. Türkiyede altyapı hocalarına adeta asgari ücret düzeyinde imkanlar sağlayıp onlardan yıldızlar yetiştirmesini beklemek Türk futbolunun içerisinde bulunduğu tezatı yansıtan bir durum dedi. İşte o sözler...