Çarpıcı Szalai yorumu! "Nereye gittiğinden ziyade..." /07.12.2021

Fenerbahçenin geçtiğimiz sezon devre arasında Apollon Limassoldan transfer ettiği Attila Szalai, buradaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Milli takımdan hocası Marco Rossi 23 yaşındaki stoperle ilgili Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelseaye transfer olacağını düşünüyorum. ifadelerini kullanmıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Macar stoperin transfer son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Fenerbahçe cephesinden böyle bir kabul ediş yok. Sürekli konuşulan 2 takım var; Chelsea ve Atletico Madrid. Szalainin nereye ve nasıl gittiden ziyade kaça gittiği olacaktır. 2 milyon Euroya aldığınız oyuncuyu 20 milyon Euroya satıyorsanız bu alkışlanacak bir başarıdır. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi