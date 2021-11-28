Çarpıcı Terim-Yalçın kıyaslaması! "Aradaki fark..." /28.11.2021

Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın. Süper Ligin 14. haftasında GZT Giresunspora karşı 4-0 kaybedilen maçtan sonra istifa sinyalini veren Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Sergen Yalçını Fatih Terimin Galatasaray ile geçirdiği dönemlerle kıyasladı ve aradaki farkı açıkladı. Korkmaz, Terimin istifasını Faruk Süren kabul etmemişti ama puan farkı bu kadar değildi. Faruk Süren Terimin istifasını kabul etmemesinden sonra başarı geldi. Ahmet Nur Çebinin Sergen Yalçının başını kaldırıp tekrar motive etmesi gerekiyor. Yapılacak toplantıda bunu deneyecek Başkan Çebi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi