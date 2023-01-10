Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspora konuk oldu ve sahadan 5-0lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcının sözleri çok konuşulurken, son durumu ise A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, Eğer Trabzonsporda yönetim tamam derse, Abdullah Avcının istifa edeceğini düşünüyorum. Ama Abdullah Avcı gittiği zaman yerine kimi ve hangi planla getireceksiniz? Bunun önceden karar verilip yapılması lazım. Yeni hoca da 2 maç kazanır, sonra yine aynısı olursa asıl hata o zaman yapılır. ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi