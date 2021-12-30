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7/24 Dinle A Spor Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor" /30.12.2021
Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor" /30.12.2021

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor" /30.12.2021

150 Bölüm | 29:28:09

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor" /30.12.2021

A Spor 00:57
02

G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... /27.12.2021

A Spor 01:10
03

G.Saray'a sert eleştiri! "Kan değişikliğine ihtiyaç var" /29.12.2021

A Spor 01:06
04

G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe... /26.12.2021

A Spor 01:47
05

O detay dikkat çekti! Sergen Yalçın sonrası... /25.12.2021

A Spor 00:54
06

Canlı yayında çarpıcı sözler! "Galibiyetler Beşiktaş'ı aldatmasın" /24.12.2021

A Spor 00:24
07

Löw F.Bahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor" /21.12.2021

A Spor 01:06
08

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'ın kadrosu yetersiz değil" /23.12.2021

A Spor 01:12
09

Beşiktaşlı yıldızı eleştirdi! "69 dakika oyunda kalması..." /28.12.2021

A Spor 00:55
10

G.Saray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş" /22.12.2021

A Spor 00:56

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