Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor" /30.12.2021

Spor Toto Süper Ligde ilk devre sona ererken, lider Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspora 7 puan fark attı. Fenerbahçeye 14, Beşiktaşa 18 ve Galatasaraya ise 19 puan fark atan bordo-mavililerin durumunu A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, 60 puan varsa her takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Sayın Ahmet Nur Çebinin şampiyonluk umudunu taşıması çok doğaldır ama Trabzonsporun bu kadar seri yenilgiler alabileceğini tahmin etmiyorum. Benim için çok sürpriz olur, oynadıkları futbol bu ligin üstünde oyun oynuyor. şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi