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7/24 Dinle ASpor Çarpıcı Yalçın yorumu! "O kadar ceza vermek haksızlık olur" /06.10.2021
ASpor

Çarpıcı Yalçın yorumu! "O kadar ceza vermek haksızlık olur" /06.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Ajansı programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Sergen Hoca'nın söylediği 'Kırmızı kartı hak ettim' sözleri hafifletici sebebe girer. Haksızlığa uğradığını düşünüp ters cümleler söylemiş olabilir. Ben Sergen Yalçın'ın 3 maç ceza alacağını düşünmüyorum. 1 maç normaldir. 3 maç vermek haksızlık olur. Zaten o tepkiyi durup dururken vermiyor, oyuncusuna faul olduğunu düşünüyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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