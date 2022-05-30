Çebi yeniden başkan seçildi! "Saygısızlıktır" /30.05.2022

Beşiktaşta başkan yeniden Ahmet Nur Çebi seçildi. Rakibi Fuat Çimenin 1190 oy aldığı seçimde Çebi 2777 oy alarak siyah beyazlı ekibin yeniden başkanı oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, seçimden kullanılan oylar hakkında konuştu. Dindar, Beşiktaş 18 bin üyeden 4 bin kişi oy kullanmaya gidiyor. Bu Ahmet Nur Çebiye saygısızlıktır. Bu kadar muhalefet oluyorsunuz ama sadece 1100 kişi Ahmet Nur Çebiye oy atmadı. Muhalefetin organize olması da daha kolaydır. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi