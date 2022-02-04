Çebi'den Gedson sözleri! "G.Saray'ın önceliği olmayabilir" /04.02.2022

Beşiktaşta Antalyaspor maçı öncesi antrenmanlar devam ediyor. Nevzat Demir Tesislerine antrenmanları takip etmek için gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular. Başkan Çebi, Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil. Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaşa hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar. dedi. İşte açıklamaların tamamı. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi