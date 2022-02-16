Çebi'den Sancak ve Güneş açıklaması! /16.02.2022

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancakın Şenol Güneş ile ilgili yaptığı Gelecek sezon Beşiktaşın başında. açıklamasına karşı yanıt verdi. Çebi, Ben Murat Sancakın Beşiktaşta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine de böyle bir görev vermedim. Beşiktaşı ilgilendiren bir konuda sayın başkanın konuşması hoş olmadı. Şenol Güneş bizim için bir değerdir ancak biz hep Önder Karavelinin hocamız olduğunu söylüyoruz. Murat Sancak neden böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Şenol hoca ile bir kelime bile konuşulmadı. Benim hocam var ve yola devam edeceğim. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi